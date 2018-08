Dix-sept ans se sont écoulés depuis que Claire a quitté sa ville natale sans dire un mot. Telle ne fut donc pas la surprise de ses proches, qui la croyaient morte, de la voir rentrer au pays avec Théo, son fils de… dix-sept ans. Alors qu’elle pensait en avoir fini avec les problèmes, Claire se retrouve dans de sales draps. Quelques heures après son arrivée, la jeune maman est accusée du meurtre d’un ami d’enfance. Un drame qui la remet face à ses anciens démons…

(...)

Qu’est-ce qui vous a plu dans le rôle de Claire ?

"C’est une fille qui a toutes les grandes lignes de l’héroïne. Elle est forte, déterminée et courageuse. Elle a fait des choix, discutables et extrêmes, quand elle était jeune suite au suicide de sa sœur. En revenant dans sa ville natale, c’est une femme changée. Elle est partie en Afrique pour travailler dans l’humanitaire et surtout, elle est devenue maman d’un garçon qu’elle a élevé toute seule pendant dix-sept ans."

(...)