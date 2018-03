En 2016, elle avait surpris à plusieurs reprises le jury de professionnels du Meilleur Pâtissier, diffusé sur RTL-TVI. Aujourd’hui, c’est au tour des amateurs d’être surpris avec 45 recettes, réalisées par Mélanie Mayné et compilées dans son premier livre de recettes, publié aux éditions Racine. "L’idée a germé lors de mes représentations dans divers ateliers de pâtisserie, nous confie l’Auvelaisienne. J’ai pâtissé devant des amateurs à Verviers, chez Jean-Philippe Darcis, à Fosses-la-Ville chez Entre paranthèses ou dans les ateliers des Secrets du chef. Plusieurs personnes sont ensuite venues vers moi en me disant qu’ils aimeraient me voir dans leur bibliothèque !"

À l’heure où les sites de recettes se multiplient sur Internet, Mélanie reste convaincue de l’intérêt du livre papier. "D’une certaine manière, je laisse une trace, surtout à ma fille. Et puis, j’ai réservé quelques exclusivités dans ce livre. Des idées et des recettes qu’on ne retrouvera pas sur le web."

Disponible en librairie dès vendredi prochain, son livre, intitulé Maman fait un gâteau, ne s’inscrit pas dans la lignée de l’émission. "Les recettes que je propose dans le livre n’ont pas été réalisées dans l’émission. Par contre, j’ai veillé à avoir autant de pâtisseries aux fruits ou au chocolat", poursuit-elle.

Particularité du livre : la difficulté des recettes est progressive au fil des jours de la semaine. "Il y a trois catégories : les recettes du mercredi, du samedi et du dimanche. Les pâtisseries du mercredi sont faciles à réaliser, celles du samedi sont d’un niveau intermédiaire et celles proposées pour le dimanche sont d’un niveau plus élevé. Mais qu’on se rassure : tout le monde est capable de les réaliser ! Et apparemment, elles sont toutes délicieuses. Car, pour la petite confidence, mon photographe a goûté chaque gâteau photographié dans le livre. Et à la fin de la journée, il les a tous ramenés chez lui…"

Mélanie a tenté d’être la plus pédagogue possible, pour que chacun puisse les réaliser chez soi. Aujourd’hui, à 33 ans, elle a quitté son métier d’enseignante spécialisée pour se consacrer entièrement aux plaisirs sucrés. "J’arrive aujourd’hui à en vivre. Après l’émission, je suis devenue ambassadrice pour une marque d’électroménager. Je sors un livre et mon blog se développe de plus en plus. Par exemple, avant l’émission, j’avais 300 personnes qui me suivaient. Aujourd’hui, j’en suis à 20.000. L’émission et la notoriété qu’elle a amenée fait que je peux désormais vivre de la pâtisserie."

La passion de la pâtisserie ne quitte plus Mélanie depuis la naissance de sa fille. "J’ai vécu une grossesse assez difficile. J’ai dû arrêter mon emploi assez tôt. Je m’ennuyais la journée et faisais des insomnies la nuit. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à pâtisser. Avant, je détestais ça !"

Sa pâtisserie préférée du livre ? "Le délice gianduja noisette ! Mais pour découvrir la recette, je vous donne rendez-vous dans les librairies dès la semaine prochaine", conclut-elle.