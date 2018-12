Télévision Sébastien Nollevaux a quitté le petit écran et les ondes mais viendra saluer ses camarades du cube dans le courant de la semaine.

À la fin de la saison dernière, Sébastien Nollevaux a quitté l’antenne et les ondes d’On n’est pas des pigeons pour se frotter à un nouvel exercice, en dehors des projecteurs. Depuis la rentrée, l’ancien présentateur, et donc visage emblématique, du magazine de consommation de la RTBF, est devenu producteur, et notamment le responsable de la production d’À votre avis, de 7 à la Une ou encore du documentaire L’Épopée russe… je l’ai dit bordel !, diffusé le 1er janvier sur La Une.

Cette semaine, le journaliste n’a toutefois pas hésité à " sortir de l’ombre " pour une opération qui lui tient à cœur, celle de Viva for Life. Il y a trois ans, il entamait sa troisième et dernière rentrée dans le cube de la grande action de mobilisation. " Je ne suis pas du tout insensible à cette cause. Au contraire, je me mobiliserai toujours pour elle. Cette année, je participe sans participer. Je ne serai pas enfermé à l’intérieur du cube mais j’irai soutenir mes collègues, leur faire un petit coucou pendant la semaine avec Raphaël Scaini ", confie Sébastien Nollevaux. La RTBF lui a laissé le champ libre. "Pour notre retour dans le cube, on nous a dit de faire ce qu’on avait toujours fait jusqu’ici dans le cube de Viva for Life : les cons ! (rires) "

(...)