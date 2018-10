"C’est mon rôle, je suis intransigeante", plaisante la juge Mercotte (76 ans) au sujet de sa réputation et de son image un peu dure dans l’émission culinaire. "Non mais Cyril Lignac est un professionnel. C’est super bien ce que font les amateurs dans Le Meilleur Pâtissier . Moi qui suis aussi amateur, je sais que c’est bien mais que, parfois, cela peut être mieux encore. C’est une critique positive, je dis ce que je pense. J’aime ou je n’aime pas, je suis juste là pour les aider ou les aiguiller. Une critique positive cela fait progresser, la négative ne sert à rien. Mais il est vrai qu’on m’a créé un personnage, surtout au début. Maintenant, j’ai l’habitude au bout de sept ans. À la première saison, on m’a beaucoup plus cadrée car on n’avait pas envie de faire de la peine aux gens. Je mettais les formes pour dire ce que j’avais à dire mais il fallait que je sois beaucoup plus directe. C’est bon ou non. C’est beau ou pas. Avec le temps et l’évolution de l’émission, j’assume tout ce que je dis. Je n’ai rien à prouver à personne… À mon âge, c’est bon. Ils m’ont voulue, ils m’ont eue (sourire) !"

Mais pourquoi les candidats craignent-ils autant vos recettes ?

