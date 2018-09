"Fin 2019 sera une véritable passerelle pour moi , confie l’humoriste belge, ex-animateur sur RTL-TVI. Car j’aimerais terminer ces deux spectacles-là pour me libérer du temps à d’autres projets. Même si je sais que Faites l’amour avec un Belge , je le jouerai à mon avis toute ma vie ! J’ai beaucoup de demandes et il tournera toujours. Cela fait 20 ans que je vais au Festival d’Avignon, 15 ans en solo et 10 ans avec ce show qu’on fêtera en mars prochain à Bruxelles. Là-bas à Avignon, je suis un vieux de la vieille, on m’appelle le Belge !"

