Après des passages remarqués au cinéma (Le Sac de billes avec Patrick Bruel, Carnivores de Jérémie Rénier ou encore Une chance de trop avec Alexandra Lamy) mais aussi dans plusieurs séries télé notables (Unité 42, Section Zéro, L’Art du crime, etc.), Michael Erpelding devient un personnage clé de la série des Rivières pourpres. Dont la première saison, adaptée par Jean-Christophe Grangé à partir de son best-seller, se termine ce soir sur France 2. Dans cette version télé, il donne la réplique à Olivier Marchal ("mon réalisateur fétiche ! Depuis Section Zéro , on est une vraie famille") qui reprend le rôle de Jean Reno. "Je suis en effet un guest dans les épisodes 7 et 8. Aux côtés de Vanessa Mioli, batteuse de mon groupe, j’interprète un chanteur rock assez déluré… Bien pire que moi (rire) !"

(...)