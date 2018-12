Pour le magazine Reporters, le journaliste est parti en immersion au sein du groupe de motards redouté

Depuis leur création en 1948, les Hells Angels défraient la chronique. Actifs sur les cinq continents, ces motards aux grosses bécanes et aux vestes en cuir, considérés comme faisant partie d'une "organisation criminelle", ne comptent plus les titres en Une de l'actualité, surtout au Canada et aux Etats-Unis. Trafic de drogue, prostitution, violence, meurtres, et on en passe, la liste de leurs condamnations est longue. Aujourd'hui, on compte environ 400 Hells Angels en Belgique.

Pouvons-nous toutefois faire des généralités en affirmant que tous les Wells Angels se ressemblent et sont tous des criminels suite à plusieurs cas isolés d'extrême violence? Pour en savoir davantage sur le fonctionnement de cette grande organisation, Michael Miraglia a voulu suivre le quotidien des membres de l'HAMC West Area, un club de Hells Angels situé à Leuze-En-Hainaut. Contre toute attente, ces derniers lui ont ouvert les portes de leur QG. "Ca a été un travail de longue haleine. Je pensais vraiment que les Hells Angels allaient refuser le reportage. Mais, grâce à des intermédiaires, ils ont écouté ce que j'avais à dire. J'ai dû expliquer ma démarche. Mon but n'était pas de tomber dans des généralités en disant qu'ils étaient des criminels ou des assassins. Il fallait les rassurer sur l'honnêteté intellectuelle de notre démarche. L'idée était de remettre l'église au milieu du village. Ils ont donc accepté qu'on les suive pour Reporters", explique Michael Miraglia.

Le journaliste a même été convié à des soirées uniquement réservées aux membres du club. "J'y ai découvert des personnes qui se retrouvaient pour passer une bonne soirée entre potes", raconte-t-il. "La mission principale des Hells Angels que j'ai rencontrés, ce n'est pas de tuer mais de faire de la moto. Même s'ils entretiennent cette image de dure à cuire, ce n'est facile pour eux de savoir que leurs enfants sont étiquetés comme des enfants de criminels à l'école. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient la paix."

Lors d'une interview filmée en fin de reportage, les Hells Angels de Leuze-En-Hainaut ont accepté de répondre à toutes les questions, même dérangeantes de Michael Miraglia. "Nous sommes tous des êtres humains. Ca arrive que l'un d'entre nous puisse commettre l'un ou l'autre délit. En aucun cas le but des Hells Angels est de commettre des délits", déclare l'un d'entre eux. A la question "Faut-il, comme on le lit partout, commettre un délit lourd, tuer quelqu'un, pour devenir un Hells Angels", celui-ci répond en rigolant: "On est très nombreux dans le monde, peut-être plus de 8.000, S'il aurait fallu que chaque membre tue quelqu'un, ça aurait fait beaucoup de cadavres à cacher. Ca fait partie des extrapolations et de certains mythes que les gens aiment nous coller sur le dos." (sic.)

