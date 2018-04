"On travaille avec les moyens du bord".



C'est au port de La Valette à Malte que Michael Miraglia et l'équipe de Reporters ont pris le MC Meraviglia, l'un des plus grands navires européens actuellement en service, pour entamer une croisière gourmande en compagnie de plusieurs chefs étoilés.

Parmi eux, sept chefs belges sortent de leur confort pour concocter des plats gastronomiques aux passagers. "On travaille avec les moyens du bord mais je pense qu'on fait du beau travail", explique Pierre Résimont, chef de L'Eau Vive. De son côté, Yves Mattagne parle d'une "bonne expérience": "C'est clair qu'il faut s'adapte car on n'est pas dans notre cuisine ou notre restaurant. Mais, on a très bien été accueilli et on a reçu beaucoup d'aide du personnel." Après une halte à Barcelone, le navire levera l'ancre pour se diriger vers Marseille.



