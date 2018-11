"Allo docteur, le rire est-il bon pour la santé ?" À cette question, Michel Cymes nous répond un grand "oui" sans hésiter. "T out ce qui crée du lien est bon pour la santé, le rire y compris", confirme Michel Cymes au Festival du Film de Comédie de Liège. "À chaque fois que l’on rit de bon cœur, on libère des endorphines, c’est-à-dire des hormones du plaisir, donc effectivement, c’est bon pour le cerveau et donc pour la santé."

À l’image des médecins du Canada qui peuvent, depuis peu, prescrire des visites au musée à leurs patients, le médecin le plus populaire du petit écran ne verrait pas d’inconvénients à conseiller à ses patients de se rendre dans les salles obscures. "Les études ont prouvé que les gens qui vivent seuls ont une moins grande espérance de vie que les gens qui ont un lien social, c’est-à-dire une famille ou une relation. Aller au musée ou au cinéma permet de rencontrer des gens et donc de créer du lien et de faire davantage fonctionner le cerveau que le sudoku."

Qu’est-ce qu’une bonne comédie pour vous, Docteur Cymes ?

"Un film qui ne me met pas mal à l’aise tellement c’est nul ou tellement les vannes sont mauvaises. Une bonne comédie me permet de penser à autre chose pendant une heure et demie. En tant qu’hyperactif, je ne reste concentré que trente minutes. Je dois donc être captivé par le film dès son générique. Si je ressors de la séance en n’ayant pas une seule seconde pensé à ma vie, alors c’est gagné."

(...)