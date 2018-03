Cela fait maintenant quatre ans que Michel Sarran a rejoint le jury de Top Chef (RTL-TVI). Une décision difficile pour le Toulousain, qui craignait les conséquences, parfois néfastes, sur son image. "Quand la production de Top Chef est venue me chercher il y a quatre ans, j’avais peur du côté téléréalité. J’avais une certaine méfiance envers la télévision qui est un média violent et très fort. Je pense qu’elle peut clairement détruire quelqu’un ou le faire passer pour ce qu’il n’est pas", explique le chef qui a finalement pris goût à son rôle dans Top Chef. "Aujourd’hui, c’est une émission que je défends parce que l’on ne triche pas et parce qu’il y a, cette année vous le prouvera d’ailleurs, un très grand niveau."

(...)