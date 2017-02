Fini de picoler ! En ce mois de février, même le plus petit verre de vin innocent est à bannir… enfin pour ceux qui se sont engagés à faire la fameuse Tournée minérale, plus communément appelée le Mineral Challenge. Le défi ? Pouvoir rester un mois complet (en l’occurrence le mois de février) sans boire une goutte d’alcool.

Certains animateurs et journalistes belges se sont d’ailleurs prêtés au jeu. "On s’est lancé le défi avec un autre animateur de Pure FM. Je le fais pour soutenir les auditeurs qui le font mais c’est également un défi personnel", nous explique Benedicte Deprez, animatrice de la radio ertébéenne, qui ne considère pas ça comme une "grosse épreuve". "J’aime boire un verre de vin en mangeant mais je ne suis pas accro non plus. Le week-end, je bois plus un verre social, c’est-à-dire le verre que l’on boit parce qu’on est entre amis", continue celle qui se rabat désormais sur l’eau : "Je n’en bois pas assez en général donc c’est une bonne chose."

Outre Christophe Deborsu (présentateur de C’est pas tous les jours dimanche sur RTL-TVI) qui fait également abstinence, Julie Compagnon, elle, tente de relever le Mineral Challenge pour On n’est pas des pigeons (La Une). "C’est un test pour voir si rester un mois sans boire de l’alcool change vraiment quelque chose dans notre organisme. Est-ce que j’aurai une meilleure peau ou encore un meilleur sommeil ? On va faire une comparaison avant/après", nous explique l’animatrice qui boit volontiers une bière en préparant à manger et du vin en mangeant. Elle est d’ailleurs catégorique : "Si ce n’était pas pour On n’est pas des pigeons, j’aurais déjà craqué depuis longtemps ! (rire) Je n’ai aucune volonté." Pour compenser, elle a d’ailleurs trouvé une solution : se ruer sur les chips !