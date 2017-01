"Le 23 décembre, j’ai pris un last minute pour le Cap Vert parce que j’avais besoin de prendre l’air et de faire une pause", nous explique Michaël Miraglia qui a eu raison de prendre un peu de temps pour lui avant de relever ses nouveaux défis de la rentrée.

Outre la pièce du Télévie dans laquelle il fait ses premiers pas en tant que comédien - la tournée d’Hier est un autre jour commence le 14 janvier prochain -, l’ancien animateur de De quoi je me mêle ! se voit attribuer la production et la présentation de Reporters, magazine d’investigation présenté jusqu’ici par Charles Neuforge. "C’est en quelque sorte le challenge de ma vie, la concrétisation de 19 années de boulot", confie Michaël Miraglia dont le premier numéro de Reporters sera consacré aux combattants de la cause animale. "Je ne suis ni végétarien ni végane mais je suis humainement touché par la maltraitance. Nous avons donc été à la rencontre de plusieurs associations qui luttent tous les jours pour la cause animale. Nous avons également posé des questions dérangeantes à Gaia pour voir comment cette association, qui fait beaucoup de bien autour d’elle, répondait aux accusations dont elle était l’objet."

Est-ce qu’il y a des sujets que vous vous sentez plus à l’aise de traiter dans Reporters ?

"Ce qui est bien, c’est que dans Reporters , on a la possibilité de tout traiter. Je ne suis, par exemple, pas passionné par la politique mais je pourrais très bien en faire un sujet si l’angle est intéressant pour Reporters . Il faut y apporter une bonne narration et surtout un côté humain."

En acceptant de présenter Reporters, vous renouez avec le journalisme, votre formation de base…

"Oui, je reviens à mes premières amours. Ça me manquait de ne plus faire de terrain. Je ressentais le besoin de revenir au journalisme. Quand je présentais De quoi je me mêle ! , j’étais toujours enfermé dans un studio alors qu’ici je vais pouvoir aller à la rencontre des gens pour les interroger."

Allez-vous adapter votre ton par rapport à celui de De quoi je me mêle ! ?

"Le ton sera évidemment différent de celui de De quoi je me mêle ! Je prendrai davantage celui d’un Michaël reporter (sourire) . Mais, il viendra naturellement parce qu’on s’imprègne toujours de ce qu’on est en train de raconter."

Avez-vous un petit mot à adresser à Sophie Pendeville qui vous succédera à partir de lundi aux commandes de De quoi je me mêle ! ?

"J’aimerais lui dire qu’elle ne pense qu’à une chose : prendre du plaisir ! Elle est entourée d’une belle équipe. Je sais qu’elle est la personne parfaite pour reprendre les commandes de l’émission."