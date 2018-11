Mireille Mathieu aura bel et bien droit à un numéro spécial de Touche pas à mon poste pour la sortie de son nouvel album. La chanteuse a accepté de participer à l’émission car elle apprécie Cyril Hanouna.



Elle n’en ferait toutefois pas de même pour Quotidien ou On n’est pas couché. Et, pour cause, elle a un œuf à peler avec les présentateurs de ces émissions. "Je suis fâchée à vie avec Yann Barthès. Pareil pour Laurent Ruquier", commence-t-elle. "Je leur ai fait deux procès. Ils ont tous les deux franchi la ligne rouge en tenant des propos mensongers. C’est allé trop loin. Même s’ils me présentaient des excuses aujourd’hui, je n’en voudrais pas. Ils m’indiffèrent. Je les ignore. Qu’ils m’ignorent. Chacun son chemin."