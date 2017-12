Miss Belgique: Angélique, la future pilote d’avion

Jusqu’au 13 janvier, date de la finale de Miss Belgique 2018 qui sera diffusée sur AB3, nous vous invitons à découvrir les trente candidates. Aujourd’hui, Angélique Flor Puas.

Impossible évidemment de le cacher : Angélique Flor Pua, Anversoise de 22 ans, a des origines asiatiques. Les Philippines ! "Mon père travaillait sur un bateau. Ma mère avait épousé un Belge. Mes parents se sont rencontrés en Belgique et je suis née à Anvers."

Angélique a fait deux concours : elle les a gagnés tous les deux. "J’ai été Miss Philippines d’Europe. Et je suis l’actuelle Miss Anvers."

Elle est toujours étudiante. Mais des études pas comme tout le monde : "Je suis en troisième et dernière année de formation pour être pilote d’avion. Déjà toute petite, j’étais fascinée par l’aviation. C’était ça que je voulais faire. Et je suis la seule fille de ma promotion. J’espère avoir un emploi sur Emirates et piloter un Jumbo A380."

Ces études sont très coûteuses. "Je travaille beaucoup. Pour les payer, je cumule plusieurs jobs. J’ai été serveuse à l’Horeca, j’ai eu un emploi de bureau dans l’administration. J’ai été hôtesse d’accueil à Zaventem."

Elle était là, le 22 mars 2016, le jour des attentats : "J’aidais les gens à scanner leur billet à une porte d’embarquement. Je n’ai pas vu la bombe qui explosait, mais j’ai été témoin des mouvements de panique. Il y avait une paroi vitrée à côté de moi. Les gens l’escaladaient. J’ai vu une mère jeter son bébé par-dessus pour qu’il soit en sécurité de l’autre côté. Personnellement, je n’en fais pas des cauchemars, mais j’ai arrêté ce travail tout de suite."

Et les concours de beauté ? "C’est un rêve ! Et un travail de plus… Mais en même temps, c’est quelque chose de positif et je le perçois comme un bon message pour la jeunesse."