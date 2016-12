Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Charlotte Rau. SMS MB15 au 6665.

Ceci n’est pas un poisson d’avril avant l’heure mais cette candidate de Flandre orientale est bel (le) et bien issue d’une famille de poissonniers depuis son grand-père. "Mes parents tiennent une poissonnerie mais je ne compte pas la reprendre car c’est beaucoup trop de travail, explique celle qui cuisine toutefois très bien le poisson, épluche les crevettes comme personne et pêche elle-même en mer. Je ne les vois pas beaucoup et moi, je préfère avoir une vie de famille !"

Originaire d’Oostkamp, cette jeune fille de 19 ans participe ici à son tout premier concours de beauté car "Miss Belgique est le seul qui compte pour moi. Je ne pense pas avoir directement le trône, je veux juste apprendre comment ça se passe." B ilingue ( elle a appris le français dans un camp d’été, il y a deux ans, à Namur), cette étudiante en culture management et qui rêve d’organiser de grands événements est aussi célibataire par conviction. "En ce moment, je n’ai pas le temps d’avoir un copain !," sourit Charlotte.

Hobbys ? Fitness, tennis et ski nautique. "J’aurais bien voulu le faire comme acte personnel pour l’élection mais bon, c’est compliqué sur une scène !"

Qualité ? "Je suis quelqu’un de sincère, j’aime dire les choses avec le cœur. Ce qui va être difficile à montrer sur un défilé en bikini ou sur un podium, j’espère donc que le jury l’a remarqué durant notre voyage préparatif en Crète."

Défaut ? "Je suis encore un peu nonchalante et timide. Je dois avoir plus de confiance sur le podium."

Complexe ? "Même si c’est normal pour une ado, mes problèmes de peau."