Jusqu’au 13 janvier, date de la finale de Miss Belgique 2018 qui sera diffusée sur AB3, nous vous invitons à découvrir les trente candidates. Aujourd’hui, Daphné Fanon.

Étudiante en communication, 3e année à Louvain-la-Neuve, Daphné Fanon, 20 ans, de Tohogne, a été élue Miss province du Luxembourg, sans beaucoup d’expérience dans le domaine. "Si j’ai entrepris ces études, c’est parce que je voudrais devenir journaliste ou présentatrice télé. J’espère que ce concours pourra éventuellement m’ouvrir des portes."

Bilingue ? "J’ai fait mes écoles en immersion flamande, mais je dois avouer qu’il m’arrive encore de chercher mes mots. Par contre, lorsque nous nous retrouvons entre candidates, je parle autant que possible avec les Flamandes. C’est important pour une Miss Belgique de parler les deux langues car elle doit représenter tout le pays. Pour ma part, l’objectif est d’aller le plus loin possible. J’irai où le vent me porte."

Il y a déjà une chose qu’elle a apprise ici : "Être ponctuelle ! C’est difficile pour moi. Je suis plutôt une lève-tard."

Papa est comptable; maman, directrice-adjointe d’une école secondaire : "Sainte Julie, à Marche-en-Famenne." Daphné a fait du scoutisme lorsqu’elle était plus jeune et, à Louvain-la-Neuve, elle monte volontiers sur un court de tennis. "Quand j’ai le temps…"

