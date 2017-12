Miss Belgique: Els fait rêver sa maman

Jusqu’au 13 janvier, date de la finale de Miss Belgique 2018 qui sera diffusée sur AB3, nous vous invitons à découvrir les trente candidates. Aujourd’hui, Els Salve. SMS MB14 au 6665.

Une Liégeoise au prénom flamand ! Els Salve, 20 ans, est de Vottem, dans l’entité de Herstal : "Ma maman est wallonne, mais du côté de papa, la famille est flamande. Et tout le monde s’entend très bien. Je ne prétends pas parler parfaitement le néerlandais, mais lorsque je suis chez mon parrain, à Hamme, je m’adapte quand même facilement."

Els a une certaine expérience des élections : "J’ai fait des petits concours, dans la région liégeoise, et aussi Best Model Team, qui est plus important et où j’ai été classée deuxième dauphine. J’ai fait des shootings photos aussi. Les gens me disaient que j’étais très belle. Même si ça n’est pas forcément vrai, ça a tendance à vous encourager. Ça rend positif. C’est ainsi que je me suis inscrite à Miss Belgique. C’était aussi le rêve de ma maman. Donc, je l’ai fait un peu pour nous deux. Ma maman est très fière."

Mais n’est-ce pas une pression supplémentaire ? "Non ! Ma mère est très contente. Quoi qu’il arrive, ce sera bien."

Elle est étudiante. Première année en comptabilité. "J’avais commencé des études en architecture et j’en suis sortie complètement démoralisée. Les professeurs vous donnent trop de pression à la moindre erreur. J’ai pris une année sabbatique et j’ai commencé la comptabilité. C’est un autre monde." Pendant le voyage des filles en Égypte, Els était de celles qui avaient emmené ses cours pour étudier pendant les temps libres : "J’avais des examens au retour du voyage. En plus, en anglais ! Je n’ai jamais fait d’anglais dans ma vie."

Elle a été très sportive : "J’ai fait beaucoup de danse, de la gymnastique en compétition et de la natation. Mais j’ai eu un grave problème au genou qui n’avait rien à voir avec le sport : c’était parce que j’ai grandi trop vite. Il m’a fallu renoncer aux sports. Je fais encore du fitness, pour la musculature."

Un petit ami militaire : "Toujours en mission ! On ne se voit pas très souvent. C’est comme si je vivais seule. C’est parfois très dur à vivre. Par contre, quand on se retrouve, c’est magique."