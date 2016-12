Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Eva Mira. SMS MB16 au 6665.

"Si je suis Miss Belgique, je vais rester comme je suis, insiste celle qui a été élue Miss Liège. À savoir quelqu’un de simple, sociable, souriant et qui garde bien la tête sur les épaules." Originaire de Saint-Nicolas, cette étudiante en première année tourisme - et qui habite dans l’ancien quartier de Frédéric François et Sandra Kim - espère que ce concours va lui ouvrir des portes. "Je rêve de travailler dans une agence de voyage, confie celle qui se débrouille en néerlandais mais n’est pas bilingue. J’ai toujours aimé les langues et comprendre ce que les gens racontent."

De grands-parents italiens, cette jeune célibataire de 18 ans ("Je suis bien seule, pour le moment") se dit ni pour ni contre la chirurgie esthétique. "Si quelqu’un n’est pas bien dans son corps ou a eu un accident, pourquoi pas. Mais moi, en tout cas, je n’en ai pas besoin pour le moment."

"C’est mon tout premier concours mais j’ai toujours voulu le faire, ajoute cette fan de Noémie Happart (la dernière Miss Belgique francophone, en 2013). C’est un ami à mon père qui m’a dit de m’inscrire alors je me suis dit pourquoi pas ?" Avec sa pose glamour et son regard revolver, elle a aussi un physique taillé pour les podiums. Bref, Eva casser la baraque, selon de nombreux médias.

Hobbys ? "J’ai dansé dans beaucoup de styles différents, souligne Eva Mira. Et même avec la sœur d’Axel Witsel !"

Qualité ? "Très sociable, sympathique et je ne me prends pas la tête."

Défaut ? "La gourmandise !", sourit celle qui n’en a cure des clichés sur les miss.

Une bonne Miss Belgique selon cette favorite ? "Elle doit d’abord dégager quelque chose. Être belle, gentille, avoir du charme et doit pouvoir faire attention aux gens."