Miss Belgique: Judy, elle connaît le foot!

Jusqu’au 13 janvier, date de la finale de Miss Belgique 2018 qui sera diffusée sur AB3, nous vous invitons à découvrir les trente candidates. Aujourd’hui, Judy Van de Vyver.

L’objectif de Judy Van de Vyver est simple : "Être Miss Belgique et me faire beaucoup de copines parmi les finalistes !" Judy n’avait aucune expérience dans ce milieu-là. Ni photos ni défilés. Vivant à Zwijndrecht, dans la banlieue d’Anvers, elle s’est inscrite au concours provincial où elle a fait ses premiers pas sur scène.

Parents séparés. Papa travaille dans le port d’Anvers. De son côté, elle a un frère de 8 ans. Maman, qui est allemande, est traductrice médicale. "J’étudie les langues parce que j’aimerais faire comme elle ou travailler avec elle. Avoir un emploi dans un magasin ne me déplairait pas non plus."

Quand Judy dit qu’elle étudie les langues… "Pour le concours, j’ai arrêté mes études pour un an. Nous avons beaucoup d’activités à notre programme et je veux être disponible. Pour le mois de décembre, par exemple, j’ai obtenu de pouvoir donner le coup d’envoi d’un match de football, Malines-Standard."

Le foot, elle connaît, mais surtout du côté de l’Ant-werp. "Mon petit ami, que j’ai connu par Internet, est joueur professionnel à l’Antwerp. Et mon grand-père est un ardent supporter !"