Jusqu’au 13 janvier, date de la finale de Miss Belgique 2018 qui sera diffusée sur AB3, nous vous invitons à découvrir les trente candidates. Aujourd’hui, Justine Willemse.

Quelqu’un disait que Justine, 22 ans, de Arendonk, à côté de Turnhout, avait une ressemblance avec Shakira. Ça n’est certainement pas faux. Elle est blonde, souriante, très sympathique, parmi les plus grandes des candidates 2018 à Miss Belgique. Mais son obsession, c’est… le poids. "J’ai toujours suivi l’élection à la télévision. Mais je n’ai jamais imaginé que j’y viendrais un jour : j’étais vraiment trop forte. Quand j’ai pris la décision de m’inscrire, j’ai commencé par perdre sept kilos. Malgré cela, j’étais convaincue que je ne serais pas sélectionnée. Par la suite, j’en ai encore perdu trois autres avant le voyage en Égypte. Et je me suis fixé l’objectif d’en éliminer trois ou quatre de plus avant la finale parce que, maintenant que je suis ici, je suis comme toutes les filles : je veux gagner ! Et quand je vois toutes les candidates, si minces, je me dis : pourquoi pas moi ? Je fais très attention et j’ai une chance : je ne suis pas très attirée par le sucré et les desserts."

Dans le cadre des activités qui sont demandées aux candidates, Justine a créé un blog sur… la diététique.

Son grand objectif dans la vie, c’est d’enseigner : " J’ai déjà un diplôme d’institutrice, mais j’ai voulu continuer des études de sorte à pouvoir enseigner le néerlandais et la géographie dans le secondaire. C’est une vocation chez moi. À l’âge de 5 ans, je savais déjà que je voulais être professeur."

Côté hobby ? "Je pratique la natation." Pendant le voyage en Égypte, elle a trouvé son bonheur.