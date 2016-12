Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Leen Jorissen. SMS MB21 au 6665.

"Je m’appelle Leen mais tout le monde m’appelle Leentje , rigole la Miss Limbourg aux traits exotiques, à la personnalité de fonceuse et originaire de Saint-Trond. Du haut de ses 18 ans, Leen a déjà gagné Miss Limbourg internationale à 16 ans et suit des études de gestion en entreprise. "Je ne sais pas pour la suite mais tout ce que je sais, c’est que je suis contente d’être là et de participer à ce concours, ça peut m’apporter plein de bonnes choses à tous les niveaux." À part qu’elle a perdu son petit copain depuis le début de la compétition… "Je suis célibataire à cause du concours, oui."

Mais la miss hyper photogénique (idéal pour les photos sur papier glacé) et au profil typique de la Miss, selon plusieurs médias et observateurs néerlandophones, a les atouts pour ne plus être seule très longtemps.

Qualité ? "La danse. J’ai d’ailleurs participé au dernier clip du boys band flamand State of Mind ( qui a participé à The Voice van Vlaanderen, NdlR ), composé de quatre garçons. C’était une expérience très agréable et, du coup, j’ai aussi fait le clip en bikini pour la marque After Eden."

Défaut ? "Pour être meilleure, je dois absolument améliorer mon français."