Jusqu'au 14 janvier, jour de l'élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd'hui, Liesbeth Claus.

"Miss Belgique, c’est un challenge personnel pour moi, confie cette Miss Flandre orientale. Alors je me suis inscrite en cachette, sans le dire à personne, pour voir jusqu’où je pouvais aller." Du haut de ses 19 ans, Liesbeth aimerait devenir institutrice primaire car "j’aimerais travailler avec des enfants. Je ne veux pas faire comme mon père, qui tenait un magasin de fruits et légumes car c’était trop de boulot. Il bossait tout le temps et ne voyait pas ses enfants. Moi, je ne veux pas ça pour les miens !"

Qualité ? "Je suis très sociable, j’ai envie que tout le monde soit mon meilleur ami. Je suis célibataire aussi. Je le dis car c’est plus vendeur" , plaisante cette championne de Belgique de danse disco en 2009, qui a souvent dansé pour la chaîne VTMKZOOM, le réputé Ralf Mackenbach ou encore avec l’acteur du film Step Up 4 et 5, Misha Gabriel.

Défaut ? "J’ai zéro expérience dans le milieu des miss et tout ce qui l’entoure."

Complexe ? "Oui, mes orteils ! (sourire). Mais je ne veux pas changer de corps pour autant."

Une bonne Miss Belgique selon elle ? "Je veux juste en profiter et je n’en attends pas grand-chose. Si je ne gagne pas, la vie continue !"