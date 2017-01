Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Raphaella Deuringer. SMS MB20 au 6665.

"Je regarde chaque année les élections à la télé, j’avais déjà fait des shootings puis j’ai été contacté par le comité pour m’inscrire , explique cette jeune et jolie étudiante en économie et langues, originaire de Waterloo. Je me suis alors dit pourquoi pas car je n’arrivais pas à faire le pas moi-même alors qu’il s’agissait d’un rêve de petite fille. Mes parents voient que je suis heureuse, que c’est pour s’amuser et non pas pour gagner." Cette célibataire, qui vit seule avec sa maman, nourrit des rêves de journalisme et désire notamment aller étudier un an à New York pour acquérir de l’expérience chez CNN. Pourquoi faudrait-il voter pour cette miss Brabant Wallon ? "Car je suis la plus jeune, j’ai 17 ans. Comme Sandrine Corman lorsqu’elle a gagné en 1997", sourit-elle.

Qualité ? "Je fais très vite confiance aux gens, même si cela peut aussi être un défaut" , confie cette trilingue (français, anglais, néerlandais, NdlR). "Sinon, je chante beaucoup aussi", ajoute celle qui a déjà enregistré une chanson en studio, a rencontré Justin Bieber à deux reprises (Anvers et Chicago) et a même croisé Taylor Swift lors d’un match et un certain Bruno Mars, par hasard, sur l’avenue Louise à Bruxelles.

Défaut ? "Il faudrait que j’ai plus confiance en moi. Puis, j’avoue que je ne suis pas très sportive…"

Complexe ? "Mon nez ! Il n’est pas comme tous les nez…" (sourire)

Une bonne Miss Belgique selon elle ? "Souriante, enthousiaste, sociable, et respectueuse. La beauté compte moins que le caractère ! Une miss Belgique sert à représenter son pays avant tout. À mon avis, c’est donc moins la beauté que la personnalité qui compte."