Laurence Langen en 2014, Annelies Törös en 2015 et Lenty Frans en 2016, trois néerlandophones ces trois dernières années ont remporté la couronne de Miss Belgique. Pire, l’an dernier, les 6 premières places du concours étaient occupées par des finalistes du nord du pays. Et, cette année, une nouvelle polémique avait fait surface, huit candidates sur 30 étant issues de Flandre occidentale, fief de la présidente du comité, Darline Devos.

Mais, pour une fois depuis longtemps -et le sacre de Happart en 2013 (cfr. notre interview dans le magazine Télé DH)-, une (et même plusieurs) francophones partent favorites pour décrocher le titre de reine de beauté 2017. Et succéder ainsi à deux miss anversoises. Deux francophones sont souvent citées dans les coulisses pour figurer cette année sur le podium. Autant par les observateurs du sud que du nord du pays.

Diffus éece samedi soir sur AB3, l’élection sera animée par Patrick Ridremont (voir ci-contre) et Véronique De Kock, Miss Belgique 1995, avec en backstage les interventions de Justin De Jonckheere (Miss Belgique 2011) et notre fameuse dernière représentante Noémie Happart. "C’’est un peu triste qu’il n’y ai plus eu de francophone depuis mon élection."

Cette année, le jury de Miss Belgique sera notamment composé du dj bruxellois Henri Pfr, d’un ancien ange de Victoria’s Secret (la Néerlandaise Yfke Sturm) et de la star américaine de la série Amour, gloire et beauté (Top Models), Katherine Kelly Lang.

Alors, qui repartira avec la Volvo V40 (Peugeot ayant quitté le navire miss-tique) ? Réponse ce soir, à 20h30, en direct sur AB3 ou participez à notre sondage sur dh.be.





Noémie Depré, Miss Wallonie

Si la Miss Wallonie remporte rarement le titre de Miss Belgique, Noémie - du même prénom que Noémie Happart, un signe? - pourrait changer la donne. Originaire de Forchies-La-Marche, cette pétillante Miss Hainaut étant la plus gracieuse de toutes les finalistes. Souvent citée comme favorite parmi ses camarades mais aussi parmi les professionnels du milieu, celle qui est multilingue et ambitionne de travailer à l’Onu pourrait ainsi glaner un titre qui n’a plus été remporté dans sa province depuis 1969.





Myriam, la (re)belle de Molenbeek

"Je suis musulmane depuis toujours et je pose en bikini, ce qui ne pose aucun problème à mon entourage, confesse la pétillante Miss Bruxelles. Je peux être pratiquante et poser en maillot tant que je reste élégante et que ce n’est pas vulgaire !"

Ses origines marocaines, sa niak et son bilinguisme









Eva casser la baraque

La Miss Liège n’a peut-être que 18 ans mais elle a déjà tout d’une grande (miss). Outre le fait qu’elle se débrouille en langues, la jolie brune aux yeux bleus a la pose langoureuse, glamour et le regard revolver.

Si cette fille spontanée et à la tête bien vissée sur les épaules n’en est qu’à son premier concours de beauté, de nombreux observateurs ont déjà remarqué sa photogénie et son physique taillé pour les podiums. Bref, Eva aller loin.