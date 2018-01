Jusqu’au 13 janvier, date de la finale de Miss Belgique 2018 qui sera diffusée sur AB3, nous vous invitons à découvrir les trente candidates. Aujourd’hui, Vanille Seurs. SMS MB29 au 6665.

Elle doit son prénom… à Julien Clerc ! "Maman avait lu quelque part qu’il avait eu une fille et qu’il l’avait appelée Vanille. Elle trouvait que c’était joli."

Avec son mètre 78, elle est une des plus grandes parmi les trente finalistes. Longs cheveux blonds, visage racé, des yeux magnifiques, Vanille Seurs, 18 ans, de Hasselt, est une des favorites de Miss Belgique 2018 et, si on lui en parle, c’est comme si elle n’avait pas entendu la question : elle reste complètement impassible.

Elle a déjà été élue Miss Limbourg : "C’était un nouveau monde pour moi. Je n’avais jamais fait de défilé, jamais de shootings. Je n’aurais même jamais pu rêver de participer un jour à une élection comme celle-ci : je pesais vingt kilos de trop. Défiler en maillot de bain aurait été une chose honteuse. J’ai perdu ces vingt kilos en faisant un régime pendant trois ans et aussi beaucoup de sport."

Elle a d’autant plus de mérite que ses parents tiennent un restaurant, La Maison Blanche, assez coté à Hasselt. "Ils l’ont créé ensemble." Maman avait pourtant fait des études en esthétique : "C’est ce que je veux faire aussi. Je termine mes humanités, mais ma voie, c’est ça. Déjà quand j’étais toute petite, je passais des heures devant le miroir à me maquiller."