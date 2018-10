C’est une première pour la pièce du Télévie ! Cette année, alors qu’elle fête son quinzième anniversaire, cette dernière bouscule les codes. Comme annoncé en exclusivité dans nos pages, Sandrine Corman, Luc Gilson, Jacques Van den Biggelaar et Sophie Pendeville monteront sur scène avec Représailles, une pièce d’Eric Assous, à partir du 11 janvier prochain. Ceux-ci seront toutefois rejoints par un téléspectateur qui aura la chance de leur donner la réplique, et pour la bonne cause qui plus est !

Pour cela, la méthode à suivre est simple. Il suffit d’envoyer deux photos et une vidéo de présentation de maximum deux minutes avant le 11 novembre à minuit à castingtelevie@rtl.be. Les personnes sélectionnées seront invitées à passer un grand casting le week-end du 17 et 18 novembre. Une étape qui déterminera qui sera l’heureux ou l’heureuse élue. Un conseil : "Être le plus spontané possible !"

Cette idée, RTL la doit au nouveau metteur en scène de la pièce du Télévie qui n’est autre qu’Olivier Leborgne, comédien et acolyte d’André Lamy dans Votez pour moi sur Bel RTL. Fort de son expérience dans la mise en scène (spectacles de Virginie Hocq, Sois Belge et tais-toi !, Dans la peau de ma femme, etc.), Olivier Leborgne était la personne idéale pour reprendre la place de Jean-Pol Andret, metteur en scène de la pièce du Télévie depuis la première édition.

"L’année dernière, je faisais mes premiers pas en tant que comédien dans la pièce du Télévie avec Boeing Boeing . Aujourd’hui, je suis de l’autre côté de la scène et ça me donne tout autant de plaisir. C’est une autre approche", explique Olivier Leborgne qui a lui-même choisi la pièce de cette année. "Éric Assous est une référence dans le théâtre et dans la comédie actuelle. C’est donc tout naturellement que j’ai choisi l’une de ses pièces pour cette quinzième édition. Je voulais une pièce divertissante mais qui fait quand même passer un message."

Pour les animateurs à l’affiche de cette quinzième édition, le nouveau metteur en scène avait déjà une petite idée de ce qu’il voulait. "J’avais déjà une liste de personnes avec qui j’aurais aimé travailler. J’ai fait des propositions à la production et nous avons choisi le casting assez vite. Pour Anne Ruwet, par exemple, je n’avais pas de doute. Je savais que c’était elle qui devait jouer Mélissa, la fille de Rosalie (Sandrine Corman, NdlR), parce qu’elle a un visage de jeune fille", confie Olivier Leborgne qui a déjà pu se faire une opinion sur ses comédiens lors des premières répétitions. "Tout se passe très bien. J’ai de très bons élèves ! (rires) Sandrine Corman et Anne Ruwet connaissent déjà leur texte par cœur. On pourrait croire que c’est difficile de devoir gérer ses propres collègues mais, en fait, pas du tout. Pour le moment, aucun animateur n’est trop dissipé !" (rires)

Cette année est placée sous le signe de la mise en scène pour l’humoriste de Votez pour moi qui s’occupera également de Chérie, on se dit tout !, une pièce de théâtre dans laquelle les spectateurs pourront retrouver Bérénice, animatrice de la Matinale Bel RTL, et Jules, le porte-parole des auditeurs.