"Ces dernières années, je me suis un peu plus concentré à produire des titres électro house pour les clubs, raconte le dj Quentin Mosimann. Pour me faire plaisir, comme un exutoire. Et maintenant, c’est le moment de revenir en radio avec quelque chose de plus populaire, plus accessible et plus pop."

Et pour cause, le coach de The Voice Belgique sort son tout nouveau son ce vendredi, Never let you go, en featuring avec Joe Cleere. "Ce qu’on retient d’un titre électro ou autre, c’est une mélodie, un texte et surtout une émotion, poursuit le Franco-Suisse qui a toujours voulu redéfinir la façon dont on fait du deejaying. J’en parle souvent dans The Voice, c’est même aussi devenu un slogan. On pardonne tout quand il y a de l’émotion. Et elle existe dans n’importe quel type de musique." Cette volonté de se diversifier lui est venue de ses concerts à travers le monde. "J’ai eu parfois tendance à me perdre un petit peu entre la Chine, la Thaïlande et l’Europe, confesse l’ex-star académicien de 28 ans. Ce n’est pas la même chose. Il y a un retour flagrant à la house en Europe, comme Kungs ou le Belge Henri Pfr. Une sorte de décrochage de l’EDM (comme à Tomorrowland où il a déjà joué, NdlR) plutôt positive. Mais aux antipodes de ce qui se passe là-bas. Never let you go est donc un peu un mélange de tout ça."

Un remix de Guetta avant un album

Une vague électro belge qui l’inspire. "Il existe un lourd passif dans la house et musique électro belge, comme 2 Many DJ’s, Junior Jack et Dimitri Vegas&Like Mike aujourd’hui, confirme celui qui a été plusieurs fois dans le Top 100 du DJ Mag. Avec des gars comme Henri Pfr ou Kid Noize, la relève est clairement assurée !"

Et entre deux tournages de The Voice Belgique ("Il faut être en forme cette année, il faut les suivre les Marc ou Big Flo&Oli ! Mais c’est de la concurrence positive"), Quentin Mosimann a remixé le récent tube de David Guetta - en featuring avec Robin Schulz - Shed a Light. "Dans la pop, quand un titre a du succès, beaucoup de gens en font des covers, explique-t-il au sujet de ce single qui sortira le 24 février et qui débouchera sur un album si le public suit. Sauf que quand un jeune inconnu fait une cover, c’est sans l’accord de l’artiste. Mais quand un artiste en fait une, c’est l’inverse. C’est l’artiste qui demande un remix, sinon tout le monde en ferait. Et j’ai eu la chance que David Guetta me choisisse. Je suis un élu privilégié."

La star française des platines restant une référence dans le milieu. "David est quelqu’un qui soutient les jeunes artistes en général, peut-être davantage les Français (Kungs et Dj Snake notamment, NdlR) mais il a toujours eu un mot gentil et du soutien à mon égard." S’ils se croisent rarement, la faute à leurs agendas, Quentin Mosimann - qui avait déjà remixé son What I Did For Love - rêverait d’une collaboration avec David Guetta. "Quel que soit notre style, il reste une référence. Comme Johnny Hallyday dans la pop, que tu aimes ou pas, c’est lui le boss."