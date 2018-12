Cette année, la tradition du bon bêtisier de Noël ne déroge pas à la règle. Du moins, sur RTL-TVI qui propose à ses téléspectateurs de rire des dérapages de nos amis à quatre pattes dans Le Grand Bêtisier de Noël animé par Sandrine Corman et Olivier Leborgne, le soir du 24 décembre. Le lendemain, toujours sur la chaîne privée, ce sont les enfants qui en prennent pour leur grade dans un Bêtisier porté par Sandrine Corman et plusieurs autres personnalités de la chaîne comme Maria del Rio, Emilie Dupuis et l’humoriste Véronique Gallo.

