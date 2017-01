Télévision Le Bruxellois prépare la voix des candidats depuis la première saison de

"Ce qui m’a intéressé dans The Voice Belgique ? L’inconnu ! J’avais envie d’apprendre quelque chose de nouveau", nous confie Nicolas Dorian qui, depuis 2011, est le coach vocal des candidats du télécrochet belge qui a entamé sa sixième saison sur La Une, il y a deux semaines.

Le Bruxellois de 30 ans est d’ailleurs le premier coach des candidats de The Voice Belgique : "Je suis le seul coach des candidats jusqu’aux Blinds. C’est un coaching vocal et mental pour préparer les candidats à chanter sur scène. Par la suite, le coaching vocal est plus ponctuel. Je coache tous les candidats pendant les workshops et les répétitions", explique Nicolas Dorian qui travaille parfois main dans la main avec BJ Scott et les autres coaches de l’émission. "J’apporte une aide technique, les outils, qui vont aider les coaches à réaliser leurs idées et à aider leurs talents. Les coaches, eux, s’occupent plus de l’aspect créatif."

Est-ce que vous avez déjà eu des prises de bec avec les coaches pendant une répétition ou un workshop ?

"Non, j’ai toujours eu de très bons rapports avec les coaches. Mais le langage utilisé peut parfois être différent d’un coach à l’autre. Il faut donc s’adapter, utiliser le vocabulaire adéquat pour arriver au résultat souhaité."

Choisissez-vous les chansons que les candidats interpréteront sur scène ?

(...)