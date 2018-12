Avec près de 38 000 followers sur Instagram, Sandrine Corman fait partie des animatrices de télé belges les plus suivies sur les réseaux sociaux. Très active sur ces nouveaux médias, la présentatrice de La Grande Balade sur RTL-TVI partage régulièrement quelques moments de ses quotidiens professionnel et privé avec les internautes.

Nombreux sont ceux qui commentent ses publications par de jolis messages de soutien, d’admiration ou encore d’affection. L’animatrice n’est toutefois pas à l’abri de quelques messages haineux comme celui qu’elle a reçu ce jeudi matin, en réponse à une de ses Stories Instagram. En réponse à une photo d’elle cheveux mouillés et au commentaire : "Déjà en route pour le tournage du bêtisier… cheveux mouillés. Vite mon coiffeur @befreebypaulelsen et ma maquilleuse @heidistapels #yaduboulot", une internaute écrit : "Triste petite fille ne sait pas se servir d’un sèche-cheveux……. mon coiffeur, ma maquilleuse. Enfant gâtée." Quelques heures plus tard, la femme continue : "Je ne manque pas d’humour sandrine mais vous… un brin narcisse. Non ?" Deux attaques auxquelles Sandrine Corman répond publiquement en écrivant : "Ça continue. Narcisse ? Merci mais je préfère les tulipes !" et en remerciant, au passage, ses autres followers pour tous leurs messages.

© D.R.



De son côté, Daniela Prepeliuc a, elle aussi, été récemment victime de messages malfaisants via les réseaux sociaux. Mercredi soir, l’ancienne présentatrice météo de RTL-TVI et bientôt ex-Miss météo de BFMTV (son départ est prévu pour la fin de l’année) appelait à l’arrêt des "Fake news et thèses complotistes " sur sa Story Instagram : "NON, le gouvernement français n’a pas commandité un attentat pour stopper les Gilets jaunes. NON, on ne peut pas arrêter un fiché S qui n’a pas commis de délit. NON, le pacte de Marrakech n’a rien à voir avec l’attentat de Strasbourg… Malheureusement la liste est encore bien longue… #stopauxfaussesinfos #dignite #respect."

Un message qui a donné suite à une réflexion que la femme de Quentin Warlop n’a pas hésité à partager. "Tu y connais quoi ? Tu n’es qu’une miss météo de BFM ne l’oublie pas." Comme Sandrine Corman, Daniela Prepeliuc réagit publiquement au message haineux : " Non mais c’est possible un commentaire pareil ?", écrit-elle scandalisée.

S’ils servent de belle vitrine aux personnalités, les réseaux sociaux comportent malheureusement aussi quelques revers dont on pourrait grandement se passer.