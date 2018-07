Plus de 4 millions de Belges étaient devant leur télévision pour le match France-Belgique.

Plus de 4 millions de Belges ont regardé le match qui a opposé les Diables Rouges à l'équipe française de football en demi-finale de la Coupe du monde, mardi soir sur la RTBF et la VRT. Il s'agit, pour les deux chaînes de service public, d'un nouveau record d'audience, avec plus de 80% de parts de marché des deux côtés de la frontière linguistique. Pas moins de 1.646.213 personnes se sont branchées sur la RTBF pour assister à la rencontre remportée 1-0 par la France. C'est un nouveau record pour la chaîne de télévision publique, qui a enregistré une part d'audience de 83,5%, indique-t-elle mercredi sur son site web.

En quart de finale, la victoire des Diables Rouges face au Brésil avait maintenu un peu moins de 1,5 million de téléspectateurs en haleine sur la RTBF.

Au nord du pays, quelque 2,5 millions de flamands ont visionné le match derrière leur écran, selon la VRT, qui a engrangé une part d'audience de 86%. La chaîne a par ailleurs enregistré un pic à 2,6 millions de téléspectateurs à 21h50, en fin de match.

En France, quelque 19,1 millions de téléspectateurs ont suivi la victoire des Bleus sur TF1, selon des données de Médiamétrie, citées par l'AFP. Sans être un record absolu d'audience, c'est un sommet depuis le début du Mondial, et le score le plus élevé obtenu par TF1 depuis la demi-finale de l'Euro 2016 de football entre la France et l'Allemagne.