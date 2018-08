Ce mardi, dans un communiqué, RTL-TVI a levé le voile sur ses nouveaux rendez-vous. « Une rentrée 5 étoiles » comme la chaîne le dit si bien...

À la Une

Parmi les grandes nouveautés, on découvre Hotel Romantique, une émission dans laquelle Jean-Michel Zecca, Sophie Pendeville et David Antoine permettront à des seniors de peut-être trouver l’amour. Une sorte d’Amour est dans le pré du troisième âge qui sera diffusé le 18 septembre prochain sur RTL-TVI.

Alors que Donovan, jeune magicien remarqué dans La France a un incroyable talent, occupera l’access prime time de la chaîne le 13 septembre prochain et jouera des tours aux animateurs de la chaîne, Pascal Vrebos ira, dans Les Belges en or, à la rencontre de Belges qui, partis de rien, sont devenus de véritables entrepreneurs.

Sabrina Jacobs, quant à elle, aidera plusieurs chanceux à trouver leur cocon idéal dans La maison de mes rêves, émission qui avait déjà été annoncée il y a quelques temps mais qui tardait à débarquer sur la chaîne.

Les héros du quotidien

Comme chaque année, RTL-TVI propose également son lot d’émission de proximité. Là aussi, de nouveaux rendez-vous sont annoncés. Caroline Fontenoy mettra en lumière des troubles du voisinage, de harcèlement, d’extorsion et on en passe dans Au poste!, Thomas Van Hamme présentera une soirée spéciale consacrée à nos amis les animaux avec le bien connu Dr Cath et, enfin, Julie Taton suivra la vie de trois médecins spécialisés en chirurgie pédiatrique dans Au cœur de l’hôpital des enfants.

Des retours, des surprises...

Aux irremplaçables Top Chef, Le meilleur pâtissier, Objectif Top Chef, Amour est dans le pré (qui fête sa dixième saison) s’ajoutent la deuxième saison de l’émission controversée Mariés au premier regard et le retour de Pékin Express sur RTL-TVI.

Outre le retour des magazines phares de la chaîne, on notera l’arrivée de l’émission spéciale « Dans les coulisses de Disney » présentée par la charmante Sandrine Corman, des spectacles d’humoristes tels que Laura Laune et Pirette et, enfin, des émissions spéciales consacrées à Veronic DiCaire et Virginie Efira.

En route pour les élections

En vue des élections communales, Caroline Fontenoy, Pascal Vrebos et Christophe Deborsu se frotteront aux 48h des bourgmestres, un marathon d’interviews avec plus de 280 représentants communaux entre le 3 et le 5 septembre.

De nouveaux rendez-vous sportifs

Comme annoncé à plusieurs reprises, la Nation League fera désormais partie des championnats de football à ne pas manquer sur RTL Sport. Celui-ci sera présenté par Anne Ruwet, visage emblématique du Sport sur RTL. Autres rendez-vous sportifs : la Croky Cup, la Champions League, la boxe et le retour du tennis avec l’European Open d’Anvers.

Fictions en série

RTL-TVI fait également, comme chaque année, le plein de nouvelles séries avec l’arrivée de S.W.A.T. (premier épisode diffusé ce mercredi soir), la onzième saison de X-Files, 9.1.1 et Adèle (série produite par la chaîne privée). Une offre à compléter avec de nombreux films qui ont rencontré le succès il y a peu dans les salles, à savoir La La Land, Demain tout commence ou encore Raid Dingue.

Pour découvrir les premières images de ces nouvelles émissions, les animateurs donnent rendez-vous aux téléspectateurs ce mercredi 29 août à 19h45 sur RTL-TVI.