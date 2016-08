NRJ Belgique dispose dorénavant de sa propre chaîne de télévision

Télévision

NRJ Hits, la web tv lancée il y a deux ans par NRJ Belgique, se décline dorénavant en télévision, a annoncé lundi le groupe lors de la conférence de presse de présentation des grilles de rentrée NRJ/Nostalgie/Chérie FM.

La chaîne 100% musicale est à présent disponible via l'opérateur SFR. Des accords ont également été conclus avec Voo, Orange et Proximus, qui proposeront NRJ Hits très prochainement. NRJ Hits dispose d'une grille de programmes propre, qui ne se calque pas sur le produit radio mais conserve cependant son ADN, explique le groupe, précisant que l'expérience ne sera donc en rien comparable à de la radiovision pure et simple.

Mêlant notamment clips, live et covers, la programmation fera la part belle aux artistes belges et internationaux du moment. La chaîne retransmettra également des concerts et offrira une version longue du "Hit NRJ", classement des titres les plus diffusés sur antenne.

Le directeur général Marc Vossen a également profité de la conférence de presse de rentrée pour présenter officiellement la nouvelle hiérarchie des radios NRJ, Nostalgie et Chérie FM, issue d'une large réorganisation des antennes marquée par "la volonté du groupe radiophonique de mettre les marques au centre de toutes ses réflexions", afin d'en assurer le développement tous supports d'écoute confondus.

Nicolas Fadeur occupe depuis le début de l'été les fonctions de Stéphane Gilbert, ex-directeur des programmes de NRJ, dont le poste a été rebaptisé "Brand Manager". Frédéric Herbays succède lui à Joël Habay à la tête des programmes de Nostalgie et Chérie FM, en tant que "Brand Manager" également. Ils travailleront en étroite collaboration avec Kim Beyns, dont le poste de directeur marketing s'intitule dorénavant "Chief Branding Officer". Kim Beyns est chargé de chapeauter l'ensemble des marques, contenus et produits du groupe.