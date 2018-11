La quatrième saison d’Objectif Top Chef a à peine démarré sur RTL-TVI que le savoir-faire belge est mis en lumière. Cette semaine, deux Belges, Gilles et Kenzo, mettront les petits plats dans les grands afin de se démarquer des candidats en lice et de, peut-être, aspirer à une place dans le prestigieux concours Top Chef. Pour cela, les deux hommes devront affronter le palais pointilleux du Meilleur ouvrier de France, Philippe Etchebest.

Originaire de Liège, Gilles s’est pris d’affection pour la cuisine à 18 ans alors qu’il étudiait aux États-Unis. "Pour apprendre l’anglais, je regardais non-stop les émissions de cuisine. Ça m’a donné envie de me lancer là-dedans", explique celui qui a, après mûre réflexion, choisi de prendre une autre voie à l’époque. Sa passion l’a toutefois rattrapé des années plus tard. "J’ai travaillé pendant huit ans dans le marketing digital. Puis, j’ai commencé à ressentir une certaine lassitude dans mon boulot. J’avais besoin de me lancer dans un autre domaine. Et, j’ai eu un déclic, il fallait que je cuisine", explique l’homme de 32 ans qui, désormais chef à domicile, ouvrira son propre restaurant de cuisine française et asiatique en janvier prochain. Il espère également gagner le concours du Meilleur boulet de Liège.

(...)