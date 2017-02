Candidate lors de la première édition de la Star Academy, Olivia Ruiz, aujourd'hui artiste confirmée, n'a visiblement pas gardé un super souvenir de son aventure. Ainsi, ce samedi soir, elle n'a pas hésité à confier certaines anecdotes sur le plateau d' On n'est pas couché.





Répondant aux questions de Laurent Ruquier, la jeune femme a ainsi avoué s'être retrouvée en larmes au moment de monter sur scène, alors que la seule tenue qui lui avait été donnée était beaucoup trop sexy selon elle: "Il y avait une tenue. C'était pas une tenue, c'est un maillot de bain. Et tout le monde avait fait en sorte que je n'aie que cette tenue à ma taille. Et donc, j'ai dû entrer sur le plateau en larmes avec un truc qui me cachait à peine le sexe et le bout des seins."





Avec son accent chantant, Olivia continuait en évoquant l'absence totale d'accompagnement psychologique "Moi, j'ai même vu certains de mes collègues sombrer, aller dans des épisodes."





Très lucide, elle estimait également : "On n'a rien fait pour être formidable."