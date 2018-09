Une fois de plus, les personnalités du petit écran et de la radio se mobilisent pour aider la grande action de sensibilisation CAP 48, dont la soirée de clôture se déroulera ce dimanche au Médiarives de Liège. Et ce, en accomplissant les défis les plus fous.

Pour la quatrième année consécutivement, les personnalités de la RTBF se frotteront aux 100 kilomètres de CAP 48, un défi éprouvant qui a déjà fait couler des larmes dans certaines équipes. Et, pour cause, le défi, qui participe au financement d’un projet visant à favoriser la pratique du sport dans la réadaptation des personnes accidentées, est loin d’être qualifié de "petite bière". Pendant trente heures de marche dont le coup d’envoi sera donné à Mozet (Gesves) les courageux marcheurs, tantôt privés de la vue, puis de repères auditifs ou encore assis sur un handbike, devront tout faire pour rejoindre la Grande Soirée CAP 48 dans les studios liégeois du service public.

Olivier Duroy, fraîchement arrivé à la RTBF, n’échappe pas au défi. Désigné capitaine de l’équipe VivaCité, l’animateur de Quoi de neuf ? prend son nouveau rôle à cœur. Il a d’ailleurs entamé un régime alimentaire pour se préparer au mieux à l’exercice physique qui l’attend. "Je ne suis pas le plus grand des sportifs ! (rires) Alors que certains feront les 100 kilomètres, moi, je ferai les 20 premiers et les vingt derniers. Mais, j’ai tout de même commencé un petit régime pour ne pas rester coincé sur la ligne de départ", explique l’ex-animateur de NRJ qui ajoute avoir perdu "près de dix kilos pour la bonne cause" et également grâce à des horaires de travail plus agréables.

"Mon souvenir de l’an dernier, c’est l’humidité", nous raconte, quant à lui, Eric Boever, présentateur de Vews qui est prêt à relever à nouveau le challenge cette année en tant que capitaine de l’équipe Info. "D’abord parce qu’il a plu tout le temps et puis parce qu’on a pleuré, de douleur, d’épuisement et d’émotion aussi ! La difficulté de l’épreuve, et c’en est une vraie, nous a tou (te) s rendu(e) s moins valides au fil des kilomètres et des pieds qui souffrent, ce qui est une expérience qui nous a rapprochés(e) s de ceux pour qui nous marchions, à savoir les personnes accidentées qui se trouvent dans les centres de réadaptation."

Ce que ce dernier espère pour cette édition ? "Une meilleure météo, des pieds moins abîmés et un engagement de l’équipe aussi enthousiaste que l’année dernière."

Note : Pour parrainer les marcheurs : Agir.cap48.be