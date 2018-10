Début des années 90. Alors qu’Olivier Minne, étudiant en art dramatique, travaille occasionnellement au service administratif d’Antenne 2 (ancien France 2), le jeune homme de 23 ans est remis aux mains de Jacqueline Joubert, ancienne speakerine vedette de la chaîne. Après de nombreux essais éprouvants, cette dernière finit par engager son petit protégé. Ce qu’elle ne savait cependant pas, à ce moment précis, c’est qu’elle venait de faire signer le dernier speakerin de l’antenne…

Vingt-cinq ans se sont aujourd’hui écoulés depuis l’arrêt du métier de speakerine à la télévision française. L’occasion pour Olivier Minne de rendre hommage à ces femmes dans Speakerines (Éditions du Rocher), un bouquin retraçant leur histoire et la sienne par la force des choses. "Je voulais rendre hommage au premier métier d’image incarné par des femmes à la télévision. Elles apportaient une image rassurante et glamour à la télévision grâce à leur voix et leur visage", explique Olivier Minne. "Tout comme dans ma vie personnelle, j’ai donc été formé et éduqué par des femmes. Elles m’ont toujours entouré. La moindre des choses, c’était donc de leur rendre hommage."

(...)