"Je n’ai jamais ressenti le besoin de faire mon coming-out étant plus jeune car la parole homophobe était sans doute moins libérée", a confié l’animateur de Fort Boyard dans BuzzFeed en confirmant son homosexualité et non plus sa bisexualité comme il le laissait entendre auparavant.

"Je ne voyais pas en quoi cela pouvait changer quoi que ce soit et c’est sans doute une erreur de ma part. Mais après le débat sur le mariage pour tous, c’était différent." Et Olivier Minne de justifier son petit mensonge par le fait qu’il a "utilisé cette pirouette car je ne voulais pas renier les histoires que j’ai pu avoir avec des femmes".