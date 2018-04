De nouvelles équipes, un collier d'immunité sorti, deux éliminés ; les rebondissements ont été légion ce vendredi soir sur TF1.

Parmi eux, le départ-surprise d'Olivier. Après avoir assisté à la formation des nouvelles équipes, le candidat s'était absenté quelques temps afin de réaliser des examens médicaux. Malheureusement pour lui, il n'a jamais pu réintégrer l'émission. Juste avant l'épreuve d'immunité, Denis Brogniart a en effet expliqué aux autres candidats que les médecins avaient décidé qu'Olivier n'était pas en état de poursuivre l'aventure. Olivier n'aura donc même pas eu l'occasion de dire au revoir aux autres aventuriers. Il explique les raisons de sa sortie à nos confrères de Gala.

"J’ai eu des douleurs au niveau de la vésicule biliaire qui était hyper dilatée. Ça commençait à aller mieux, mais ils n’ont pas voulu prendre de risques ce que je comprends tout à fait. Je n’étais pas d’ac­cord, il y a eu discus­sion, Denis est inter­venu, je leur disais que ça irait mieux le lende­main, que ce n’était qu’une crise. Mais c’était impos­sible. J’ai dû accep­ter l’avis médi­cal."

"Sur place, j’ai eu un avis médi­cal du méde­cin chef d’ALP (ndlr : la société de production), j’étais ensuite sous contrôle médi­cal du staff et une fois que ma crise s’est termi­née je suis rentré en France. J’ai consulté un chirur­gien et je me suis fait opérer, en ambu­la­toire. On m'a enlevé la vésicule trois semaines après mon retour de Koh-Lanta. Je travaillais le lende­main. En m’en débar­ras­sant, je me suis vengé de cette vési­cule biliaire qui m’a fait sortir de mon aven­ture préma­tu­ré­ment."