Vitaa a ensuite préféré Lejla (la benjamine de cette septième saison) à la « Tabasco » de Mona comme l’a décrit BJ Scott ou à l’ovni Jonathan. « Le choix a été difficile mais n’oubliez pas que même si vous ne gagnez pas, cette émission est un tremplin énorme! »



Slimane, lui, a choisi le « dragon » Samuel au profit de ses potes Eliott et Luca avec qui il a pourtant avoué avoir déjà fait la fête et bu des coups avec eux. « Je serai là après l’émission si vous voulez des conseils. Je suis sincère les gars, ce n’est pas du boolshit télé. Mais, Samuel, tu as été au dessus de tout ce soir avec cette chanson de Dalida (Pour ne pas vivre seul). Tu représentes ce pour quoi j’aime la musique. Tu es quelqu’un de renfermé dans la vie mais, sur le plateau, tout le monde t’écoute. Tu es en train de naître dans The Voice. Tu ne deviens pas un papillon mais un aigle voire un dragon! ».



Du côté de Matthew, c’est la frissonnante Lola -aux pieds nus- qui a été repêché. « Tu as une voix époustouflante et c’est inné chez toi », lui complimente son coach. « Une nana bien dans ses pompes, même si tu ne les avais pas ce soir! » confirme Slimane.



Un show live surprise sur prise!

Entre un Slimane qui a invité les grands parents de ses talents sur le plateau (« Si tu continues comme ça, je vais faire une rétention d’eau! » balance une Bj Scott en larmes), quelques petits bugs dû au direct et une pétillante Cécile Djunga (la remplaçante de Walid) qui apporte une boîte de mouchoirs à une autre émotive (Vitaa), ce premier Live a eu son lot de surprises venues de l’indétronable BJ Scott.





La coach a surpris tout le monde en préférant le diamant brut Léa (« Cette fille réservée explose comme une supernova sur scène. Tu es une jeune personne avec un grand avenir ») aux professionnels que sont déjà le showman Selim et le généreux Pierre. Son hommage aussi émouvant que tonitruant au regretté Mario Guccio de Machiavel (sur Fly) n’aura pas suffit. « Tu chantes de la mort qui tue! » lance d’emblée Bj Scott au talent qui en est à son quatrième The Voice après la France, la Russie et l’Ukraine. « Je sais qu’on se retrouvera en dehors de l’émission. » Bj Scott ayant décidé de donner sa chance à celle qui en avait le plus besoin. C’est ça aussi The Voice: mettre ses talents sur la bonne « voix »! - P-Y.P.



Note: Rendez vous lundi prochain pour découvrir les 16 derniers finalistes (et non mardi à cause du match des Diables rouges) sur la Une.

Le public a voté. Vous, téléspectateurs, avez votez par sms -sous la surveillance de maître Galand huissier de justice de la RTBF- pour vos favoris. Lesquels ont chanté pour la première fois de leur vie en direct à la télévision. L’énergique Sarah (équipe Vitaa), la classe de Soraya (équipe Slimane: « cette femme n’a que 16 ans mais elle est plus forte que tous les hommes que je connaisse! » ), la fraîcheur d’Estelle (équipe Matthew et qui a même fait danser Bj Scott sur du Major Lazer) et l’humilité de Jeff (équipe Bj Scott: « Tu me fais chavirer à chaque fois ») ont été sauvé par le public.