Ce samedi, les juges de Danse avec les stars se sont emparés du parquet de l’émission. Chacun d’entre eux a eu l’occasion de danser avec un des couples encore en lice. Jean-Marc Généreux avec Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, Chris Marques avec Héloïse Martin et Christophe Licata, Shy’m avec Terrence Telle et Fauve Hautot et, enfin, Patrick Dupond avec Iris Mittenaere et Anthony Colette.Cette danse en trio a été suivie d’une deuxième danse pour quatre couples restants. Clement Rémiens et Terrence Telle sont occupent les deux premières places du talent. Malgré sa blessure, Iris Mittenaere a reçu de belles notes de la part du jury. Celles-ci ne seront toutefois pas suffisantes pour l’ex Miss Univers qui se place en troisième position du classement, talonnée par Héloïse Martin.Après le vote du public, Héloïse Martin et Terrence Telle se retrouvent en face à face. L’épreuve de la dernière chance a finalement été remportée par Terrence Telle. Sauvé pour la quatrième fois lors du face à face, le mannequin se qualifie donc avec sa partenaire, Fauve Hautot, pour la demi-finale de Danse avec les stars.Éliminée, Héloïse Martin déclare : « Je n’ai aucun regret. C’était une aventure incroyable. »Terrence Telle, Clement Rémiens et Iris Mittenaere s’affronteront donc en demi-finale, samedi prochain sur TF1. Une soirée explosive qui sera consacrée au chanteur français Michel Sardou, présent sur le plateau de l’émission.