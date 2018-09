Samedi, l'émission "On n'est pas couché" revenait sur France 2 après une interruption estivale. L'occasion de découvrir Charles Consigny, le nouveau chroniqueur qui a remplacé Yann Moix.

En début d'émission, Laurent Ruquier a repris ses bonnes habitudes en commençant par un retour humoristique sur l'actualité. Il est entre autres revenu sur les vacances du couple présidentiel : "L'affaire Benalla a, on le disait, peut-être un peu gâché les vacances du Président et de son épouse. Bon, quand même, ils se sont amusés" a commencé Ruquier.

Avant de tacler la femme du Président sur son âge, elle qui a 25 ans de plus que son conjoint : "Brigitte, en plus, a résisté à la canicule". Une blague qui n'a pas fait rire dans l'assemblée et qui a indigné plusieurs personnes sur Twitter...