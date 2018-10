Ce samedi, Laurent Ruquier accueillait sur le plateau d'On n'est pas couché Muriel Robin, Marc-Olivier Fogiel et Cristina Cordula (entre autres). Si l'émission a l'habitude d'être le théâtre de clashs violents entre les invités et les chroniqueurs, celui de ce samedi a particulièrement choqué les téléspectateurs. Pour une fois, ce n'est pas Christine Angot qui est concernée mais bien son nouveau collègue Charles Cosigny.

Alors que le juriste critiquait le livre de Marc-Olivier Fogiel "Qu'est-ce qu'elle a ma famille", Muriel Robin, incapable de supporter ces attaques, est montée au front.

"Je n'aime pas le ton que vous avez pour parler à Marc-O", a commencé l'humoriste. Ainsi débute certainement un des moments les plus tendus que l'émission ait connu. "Je vous trouve grotesque", s'est énervée Muriel Robin.

Mais au-delà des attaques répétées de l'humoriste envers Charles Cosigny, ce qui fut probablement le plus dérangeant est l'abandon de Laurent Ruquier envers son chronique qui a été jusqu'à l'enfoncer. La situation a ainsi escaladé jusqu'à ce que le juriste s'emporte. "Si je ne peux pas répondre, je m'en vais", a menacé Charles Consigny.

Les téléspectateurs n'ont pas hésité à partager leur désarroi face à ce nouveau clash.

Une chose est sûre, le samedi soir n'est jamais de tout repos du côté de chez Laurent Ruquier. Mais à force de clashs et autres remontrances, le public ne commencerait-il pas à se lasser?