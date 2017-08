Ophélie Fontana, présentatrice du 15 minutes, fait partie des grandes absentes du nouveau projet de La Deux. Et pour cause, la journaliste sera, à partir de septembre prochain, le nouveau visage du 19 h 30 de La Une. Celle-ci assurera, dans un premier temps, les remplacements des présentateurs absents (François de Brigode, Hadja Lhabib ou Julie Morelle) pour ensuite, peut-être, trouver une place fixe à la présentation du JT de la semaine ou du week-end.

Un grand pas pour Ophélie Fontana que l’on peut définir comme étant une journaliste aux multiples casquettes. Ces derniers mois, elle n’a d’ailleurs pas caché ses envies de découvrir de nouveaux horizons. En témoignent son arrivée sur Vivacité, la couverture des Jeux olympiques, celle de l’Euro de football féminin, mais aussi son entrée dans le cube de Viva For Life. Une expérience qu’elle devrait renouveler cette année en compagnie de ses deux camarades, Sara de Paduwa et Cyril Detaeye. La cinquième édition de la grande action de mobilisation ne se déroulera plus à Charleroi - comme les deux années précédentes - mais bien à Nivelles.

Si aucune information concernant son implication dans la cellule sport de la RTBF n’a encore été délivrée, on sait toutefois que les nouvelles fonctions de la journaliste ne devraient pas l’empêcher d’assurer sa chronique dans le 5 à 7, émission de Vivacité, rebaptisée Quoi de neuf ?, qui gagnera une heure à la rentrée prochaine et sera donc diffusée de 16 h à 19 h.