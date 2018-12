Comme chaque année, les animateurs de RTL-TVI mettent les petits plats dans les grands pour offrir aux téléspectateurs des fêtes magiques. Le coup d’envoi de cette période féerique a été donné par David Antoine chante Noël , un album dont une partie des bénéfices servira à offrir des cadeaux à des enfants délaissés par leurs parents.

Parmi les personnalités qui passeront les fêtes de fin d’année avec les téléspectateurs, on retrouve Sandrine Dans avec une finale de L’Amour est dans le pré postposée d’un jour. Noël oblige, l’aventure des agriculteurs s’achèvera le mercredi 26 décembre au lieu du mardi 25 décembre.

De son côté, émilie Dupuis sera, avec Thomas de Bergeyck, à l’affiche d’un long format de Place Royale consacré à Elizabeth II, le 21 décembre prochain. L’animatrice suivra ensuite une famille jusqu’au Cambodge dans une sorte de Rendez-vous en terre inconnue belge. Une aventure remplie d’émotions dans laquelle on découvrira une autre facette de la présentatrice météo de RTL-TVI.

Avant de faire ses premiers pas sur TF1, Julie Denayer reviendra, elle, sur les vingt images qui ont marqué l’année 2018. Alors que Jean-Michel Zecca retracera le parcours de Maurane qui nous a quittés en mai dernier. "J’avais l’habitude d’acheter le parfum Jicky de Guerlain à Maurane. Tout était parti d’une conversation lors de laquelle elle m’avait dit qu’elle adorait ce parfum parce qu’il contenait des extraits de couille de castor. (rires) Quand j’ai ouvert mon restaurant, elle m’a dit qu’elle passerait et qu’elle n’avait plus de parfum ! Elle n’est jamais passée et ne passera plus jamais", dit avec émotion l’animateur.

Côté humour et bonne humeur, Maria del Rio et Donovan, le magicien animeront Le grand bêtisier de 2018. Il y aura aussi l’arrivée de David Antoine sur la chaîne, le spectacle Voices de Véronic DiCaire ou encore la quête du Meilleur repas de Noël par Bruno Cormerais et Norbert Tarayre.

Une grille des programmes bien remplie et variée qui mise à nouveau et surtout sur l’émotion et la proximité.