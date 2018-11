Après un carton dans plus de 80 pays à travers le monde, La Trêve est de retour sur le petit écran avec une deuxième saison encore plus sombre que la première. Dans ce nouveau bijou de la fiction belge, l’ex-policier Yoann Peeters, devenu professeur d’université suite aux événements tragiques de l’affaire Driss Assani, reprend du service à la demande de son ancienne psychologue, Jasmina Orban. Cette dernière est persuadée de l’innocence de son patient, Dany Bastien, jeune homme accusé de deux meurtres sordides…

Dans la peau de ce nouveau personnage intrigant, on découvre Aurélien Caeyman, un jeune comédien belge qui, comme Dany Bastien, est atteint de psoriasis. "Quand les réalisateurs m’ont vu au casting, je leur ai dit que je pouvais diminuer les effets du psoriasis pour le rôle. Ils m’ont souri et m’ont dit : Non, on te prend tel que tu es. Ça m’a fait plaisir. Après avoir lu le scénario, j’ai donc accepté volontiers de participer à cette belle expérience", explique Aurélien Caeyman dont l’interprétation nous laisse bouche bée. "Il y a une scène qui m’a beaucoup touché. C’est celle qui se passe dans les locaux d’un bassin de natation. Elle m’a touchée parce que j’allais à cet endroit avec l’école quand, petit, j’ai commencé à avoir des problèmes de peau. J’avais demandé à être exempt des cours de natation parce que je n’aimais pas le regard des autres. Vingt ans plus tard, j’y suis retourné pour jouer nu en tant que comédien. J’ai donc eu beaucoup d’émotion en tournant cette scène."

Comment vous êtes-vous préparé pour incarner ce personnage de Dany Bastien ?

(...)