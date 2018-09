L'homme s'était montré très stratège et n'avait pas hésité à se mettre d'autres candidats à dos pour aller le plus loin possible dans l'émission.

Pascal avait même décidé de ne pas se rendre au visionnage du dernier épisode en présence des autres candidats chez TF1. Pour rappel, le nom du vainqueur final n'avait à l'époque pas été donné en direct.

"Je ne regrette pas du tout, j'ai bien fait de ne pas me rendre chez TF1. Si ça avait été filmé en direct, vous auriez assisté à une bagarre générale sur le plateau, à un véritable pugilat", explique l'ancien aventurier dans une interview à Télé-Star. "J'avais appris quelques jours auparavant que Dylan me l'avait fait à l'envers. J'étais bien chez moi, bien entouré. De plus, j'ai trouvé l'attitude de Denis Brogniart très dégradante car on le voyait rire alors que Dylan se moquait de moi..."

L'homme de 55 ans s'était incliné en finale face à Clémence, 5 voix à 4.