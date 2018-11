L'animateur a reçu le SMS suivant du présentateur du Plus grand cabaret du monde. " Merci mon pote d'avoir toujours été derrière moi et de m'avoir toujours soutenu mais j'arrête ma carrière. En principe, on vire quelqu'un parce qu'il fait mal son boulot. Nous, on nous vire parce qu'on fait bien notre travail. Ce n'est pas juste! Ça marche encore, ça fait plaisir à des gens. Mais je ne peux pas me plaindre. Il y a des gens qui se font virer tous les jours et avec plus de cruauté. Moi, j'ai encore un métier, je peux faire l'artiste."





Patrick Sébastien a enregistré le dernier numéro du Plus grand cabaret du monde qui sera diffusé à la fin de l'année. La directrice de France Télévisions Delphine Ernotte a décidé de mettre fin au programme.