“Je suis gêné tellement j’ai honte” ou encore “Un niveau de beaufitude inégalé à la télévision”, voilà les critiques auxquels a dû faire face Patrick Sébastien à la suite de la diffusion du Grand Burlesque, sa nouvelle émission, diffusée sur France 2 samedi dernier, qui promettait pourtant aux téléspectateurs de passer un bon moment télé qui réinvente le genre burlesque. “Je veux prouver qu’aujourd’hui, on est encore capable de déconner à la télévision”, confiait l’animateur à TV Mag.

Bien que l’émission ait rassemblé environ 2,5 millions de téléspectateurs (même score d’audience que Les années bonheur), l’effet trouvé n’a finalement pas été celui recherché. Sketchs lourds au possible, blagues nauséabondes tournant pratiquement toujours autour du sexe et allusions sexistes, autant dire que Patrick Sébastien, qui s’est déguisé en Donald Trump pour annoncer l’émission, et sa bande d’humoristes nommée la Donald Troupe ont loupé leur coup. Le plus étonnant : l’animateur lui-même l’admet sur les réseaux sociaux : “J’ai essayé, je me suis planté. Je suis le seul responsable”, reconnaît Patrick Sébastien, avant d’ajouter : “Je m’associe à la jouissance de ceux qui ne m’aiment pas, et je m’excuse profondément auprès de ceux qui m’aiment bien.” Un animateur aussi célèbre qui s’excuse après le flop de son émission ? Un cas rarement rencontré, voire jamais.

La pilule a d’ailleurs dû être difficile à avaler pour le tourneur de serviettes qui, à 63 ans, fait partie des dinosaures du service public français et a réussi à échapper au vent de jeunisme qui a, il y a peu, soufflé sur la télévision française. Ce qui l’a sauvé ? Son personnage, l’un des plus atypique du petit écran, et les jolis scores du Plus grand cabaret du monde, émission qu’il anime depuis bientôt 20 ans.

Ses réussites

Le rendez-vous mensuel n’est cependant pas le seul à avoir fait briller la carrière de Patrick Sébastien. Outre Ze fiesta ! (programme qui a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2 l’année dernière), on se souvient d’ailleurs de Carnaval, de Super nanas, Sébastien c’est fou ! ou encore, et surtout, du Grand Bluff, émission (sur laquelle se base Le Grand Burlesque) diffusée le 26 décembre 1992 sur TF1 qui avait battu tous les records d’audience en rassemblant plus de 17 millions de téléspectateurs. Celle-ci ne sera d’ailleurs détrônée que cinq ans plus tard lors de finale France-Brésil de la Coupe du monde football 1998. Le programme a d’ailleurs été remis sur antenne pour le premier et le dixième anniversaire de sa première diffusion.

Pas le premier faux pas

Si Patrick Sébastien reste l’un des animateurs qui ont fait les beaux jours de la télévision française, il a également eu droit à quelques moments d’égarement. On pense, par exemple, à l’émission Osons !, diffusée sur TF1, qui, même si les audiences étaient au rendez-vous, a créé la polémique en 1995 à cause d’un sketch jugé raciste.