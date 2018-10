L'homme venu parler de son livre "Et si on était bienveillant" a été questionné sur le mouvement MeToo qui dénonce le harcèlement et les agressions sexuelles.

Pour celui qui animait "Le Plus Grand Cabaret du Monde", il est normal de dénoncer les "salopards" : "Je suis totalement pour dénoncer les salopards parce que j'en connais, j'en ai croisé des salopards, que c'est infernal de se faire agresser" explique-t-il. "Il ne faut pas avoir de couilles pour faire un acte comme ça."

Continuant sur sa lancée, Patrick Sébastien réalise un dérapage, en ne donnant pas son soutien aux victimes qui auraient eu le malheur de s'être un peu dénudées... "Après, il faut faire la part des choses : il y a une bienveillance à dénoncer un salopard et il y a une malveillance à dénoncer n'importe qui à tort et à travers" continue l'animateur. "J'ai un peu de mal avec certaines victimes qui ont les seins dehors ou les fesses à l'air."

Alors que certains chroniqueurs présents sur le plateau le recadraient, l'homme de télévision a tenté d'expliquer ses propos. " Il faut dénoncer ces hommes et être impitoyable. Mais il y a de la malveillance à dénoncer... Il y a des filles qui accusent, mais il y a plein de cas aujourd'hui où on ne sait pas."